Emprego formal, estágio e jovem aprendiz: 4.378 oportunidades disponíveis no Rio

Uma parceria com as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade - Foto: Divulgação - Arquivo/Prefeitura do Rio

A penúltima semana de outubro começa com a oferta de 4.378 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Estado do Rio, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) são oferecidas 1.255 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 3.123 oportunidades, ofertadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e pela Fundação Mudes.

Na Barra da Tijuca, em Jacarepaguá e Ipanema, a função de cozinheiro tem salários que variam de três a quatro mínimos (R$ 4.236 a R$ 5.648), mesmos valores oferecidos em São Conrado, para arrumadora de casa, e na cidade de Nova Iguaçu, para motorista de ônibus. É preciso ter experiência anterior e apenas o Ensino Fundamental completo. Na mesma Região Metropolitana, há vagas para açougueiro, em Duque de Caxias, babá, na Lagoa e no Jardim Botânico, e mecânico de refrigeração, em Vigário Geral, todas com exigência de experiência anterior. Também foram captadas 98 posições exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários de até R$ 2.824, para diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

Na Região Serrana, todas as 196 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de atendente de loja, balconista, copeiro, garçom, auxiliar de cozinha, entre outras. Na cidade de Petrópolis, na mesma região, existem oportunidades para formados em marketing, cuja remuneração pode chegar a R$ 4.236. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 25 oportunidades como garçom, comprador, padeiro, faxineiro, pedreiro e eletricista.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, 52,4% das vagas captadas são do setor do Comércio e 47,6%, de Serviços. Por nível de escolaridade, 53% pedem o Ensino Médio completo e 36%, o Ensino Fundamental completo.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria com as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 820 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br. Já o CIEE, oferece 2.303 vagas de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.