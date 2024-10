Secretaria de Estado da Mulher oferece 13 mil vagas em cursos para empreendedoras

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (SEM-RJ), oferece 13 mil vagas em cursos online gratuitos para empreendedoras, em parceria com a Aliança Empreendedora. São 15 cursos que capacitam mulheres para desenvolver a gestão de seus negócios, com aulas sobre marketing, estratégias digitais e precificação.

-Por meio dessa parceria, estamos oferecendo capacitação para que as mulheres possam empreender e, dessa forma, conquistar sua autonomia econômica. O empreendedorismo é uma importante ferramenta de transformação profissional, econômica, social e pessoal na vida das mulheres. Nós, da Secretaria da Mulher, acreditamos nisso e estamos trabalhando para fortalecer essa rede de empreendedorismo no estado - diz a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.

Os cursos para as empreendedoras são disponibilizados por meio da plataforma “Tamo Junto”, desenvolvida pela Aliança Empreendedora, uma organização não governamental que há 19 anos atua em prol do desenvolvimento de empreendedores em situação de vulnerabilidade econômica. A formação inclui videoaulas, artigos e ferramentas de gestão para facilitar o acesso do microempreendedor, tornando sua jornada de crescimento prática e continuada. Ao final, serão entregues certificados. As inscrições estão disponíveis no site https://evento.aliancaempreendedora.org.br/empreendarj.

Leia mais:

Confira a lista de cursos que serão oferecidos:



1. Aprenda a fazer plano de negócio (combo 1 e 2)



2. Educação financeira para mulheres empreendedoras 1

3. Educação financeira para mulheres empreendedoras 2

4. Empreendedorismo inclusivo

5. Empreendedorismo modo on

6. Formalização de MEI passo a passo

7. Marketing digital para o seu negócio

8. Rainhas do empreendedorismo - quebrando barreiras

9. Negócios digitais para iniciantes

10. Curso para MEI de gestão de negócios

11. Precificação: como calcular o preço do meu produto ou serviço

12. Vendas e comunicação para o seu negócio

13. Como atrair mais clientes usando as redes sociais

14. Como definir o preço ideal e vender pela internet seus produtos de moda

15. Artesanato e costura: esse é meu negócio!