Motorista de aplicativo recebe pagamento inusitado

Um motorista de aplicativo e também militar do exército, Erick Gustavo, viraliza após receber de cliente moedas de cruzeiro como pagamento de uma corrida. Em pronunciamento ao Bom Dia Rio, ele disse só ter reparado nas moedas diferenciadas ao chegar em casa.

Erick esclareceu que a descoberta aconteceu ao conferir a diária de seu trabalho como motorista, dizendo ter ficado “indignado”. Foi naquele instante que aliado ao seu celular, começou a gravar a situação inusitada, vídeo este que repercutiu por tirar gargalhadas dos internautas.



Ele disse que ainda não recorreu ao estorno no aplicativo pelo valor ser baixo. Brincou com o acontecido, “toda vez que o pagamento for em moeda, eu vou conferir antes”.

