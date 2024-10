Inscrições para cursos técnicos no Cefet-RJ terminam nesta terça (15)

Taxa de inscrição é de 60 reais; inscrição pode ser feita online, no site do Instituto Selecon - Foto: Divulgação

Taxa de inscrição é de 60 reais; inscrição pode ser feita online, no site do Instituto Selecon - Foto: Divulgação

Termina nesta terça (15), o prazo para inscrição no processo seletivo para os cursos técnicos integrados ao ensino médio do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca do Rio de Janeiro (Cefet-RJ). O processo oferece 978 vagas para ensino gratuito em diferentes municípios no ano letivo de 2025.

Há vagas para os municípios de Itaguaí, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro (Maracanã e Maria da Graça) e Valença. Os cursos oferecidos são: Administração, Alimentos, Automação Industrial, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem, Estradas, Eventos, Informática, Química, Mecânica, Manutenção Automotiva, Meteorologia, Segurança do Trabalho, Telecomunicações.

As inscrições podem ser feitas pela internet, no site do Instituto Selecon. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 e deve ser paga até a data do vencimento do boleto. A inscrição só é efetivada após o pagamento. O edital com mais informações também está disponível no site do Instituto Selecon.

Leia também:

➢ Governo do Estado abre a semana com mais de 4 mil vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz

➢ Detran.RJ realiza mutirão especial para emitir carteiras de identidade para estudantes que farão vestibulares, cursos e concursos

No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo campus onde deseja estudar, curso que pretende fazer. O concurso será realizado em uma única etapa com provas prevista para o dia 24 de novembro, com questões de Português, Matemática, Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia) e Ciências Humanas (História e Geografia), além da prova de Redação.

O resultado das provas objetivas está previsto para o dia 5 de dezembro e das notas preliminares da Redação para o dia 12 também de dezembro. O resultado final sairá no dia 27 de janeiro de 2025.