Governo do Estado abre a semana com mais de 4 mil vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz

O Rio de Janeiro começa a semana com a oferta de 4.178 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para os cidadãos fluminenses. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza, nos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), 1.039 vagas de emprego formal nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. Também há 3.139 chances para estágio e jovem aprendiz, oportunidades a partir da parceria com a Fundação Mudes e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Serão ofertadas 4.178 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz | Foto: Divulgação/Freepik

A maioria das vagas formais está localizada na Região Metropolitana, onde há oportunidades para açougueiro, auxiliar de pessoal, esteticista e mecânico de refrigeração. Os salários variam de dois a três mínimos (R$ 2.824 até R$ 4.236), com destaque para a função de mecânico socorrista em que o salário chega a R$ 5.648. Estas oportunidades são para atuação no bairro de Vigário Geral, que requer experiência e o Ensino Fundamental. Na mesma região há ainda 155 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), tais como auxiliar de limpeza, empacotador e mecânico de refrigeração, entre outras.

Já no Médio Paraíba foram captadas 22 vagas com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.824), contemplando as funções de motorista de caminhão, recepcionista, babá e carpinteiro. A maior parte das vagas está na cidade de Valença.

Leia mais:

Festa Literária atrai aproximadamente 30 mil pessoas a Paraty

Motociclista é preso no Leme após atropelar turista e fugir da PM

Outras 195 chances estão na Região Serrana, em especial no bairro de Várzea, em Teresópolis. Há oportunidades como as de ajudante de eletricista, auxiliar de cozinha, ajudante de serralheiro, lavadeiro e servente de obras, postos que não exigem escolaridade. Quem se interessar por atuar como auxiliar de linha de produção, cozinheiro de restaurante, recepcionista e recreador, terão que comprovar o Ensino Médio completo. Quem tem experiência como manobrista ou camareira de hotel também tem oportunidades disponíveis na cidade.

Comércio concentra maior número de vagas

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, 63,4% das vagas captadas são do setor de Comércio e 44%, de Serviços. Por nível de escolaridade exigida, 63,4% das oportunidades pedem que os candidatos tenham o Ensino Médio completo, enquanto 17,8% exigem o Ensino Fundamental concluído. Na divisão pelos salários oferecidos, 60,4% das vagas têm remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.824). Outras 34,2% pagam até um salário mínimo (R$ 1.412). O requisito de comprovação de experiência anterior é exigido em 69,5% das vagas.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas disponíveis, basta acessar o Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Em parceria com o CIEE e com a Fundação Mudes, a Secretaria de Trabalho e Renda também está divulgando estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece 839 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 2.000. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br.

O CIEE, por sua vez, colocou à disposição da população fluminense 2.300 oportunidades de estágio, 1.137 das quais para Ensino Superior e 1.163 para Ensino Médio, técnico e jovem aprendiz. Outras informações podem ser obtidas em www.ciee.org.br.