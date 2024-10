Detran.RJ realiza mutirão especial para emitir carteiras de identidade para estudantes que farão vestibulares, cursos e concursos

O Detran.RJ vai realizar neste sábado, dia 19 de outubro, o segundo mutirão especial do ano para fornecer carteira de identidade aos estudantes que vão fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), vestibulares, cursos e concursos, como os do Colégio Militar e Pedro II. O mutirão exclusivo será realizado em todos os postos de identificação civil do Detran, em todas as regiões do Estado do Rio.

O atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e não haverá necessidade de agendamento. O estudante precisará apresentar o CPF e o original ou a cópia autenticada da certidão de nascimento (para solteiros) ou de casamento, além do comprovante de inscrição nos exames, vestibulares, cursos ou concursos.

Os postos vão abrir das 8h às 14h, exceto os localizados em shoppings, que abrirão das 10h às 16h. Os estudantes menores de 16 anos deverão comparecer acompanhados dos pais. Como neste sábado o atendimento será exclusivo para os estudantes, não serão abertas vagas para agendamento do público em geral.



A lista de postos em cada município pode ser consultada no site do Detran.RJ - www.detran.rj.gov.br. Para isso, o usuário deve clicar em Identificação Civil, Consultas e Lista de postos.

O primeiro mutirão de 2024 exclusivo para estudantes foi realizado em 21 de setembro, tendo atendido jovens em praticamente todos os municípios do estado. O Detran.RJ conclama os estudantes a não deixar para a última hora a emissão dos documentos que serão necessários nos cursos e concursos que farão no fim deste ano e nos primeiros meses de 2025.