Rio detecta dois casos da variante XEC da Covid-19: a recomendação é reforçar as vacinas

No Centro de Inteligência em Saúde (CIS), a Secretaria monitora os indicadores precoces - Foto: Reprodução - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) informa que foram detectados dois casos da nova linhagem XEC do vírus da Covid-19. Ambos moram na capital fluminense e não saíram do país recentemente. Os casos foram detectados a partir de um monitoramento de rotina do Centro de Informação Estratégica e Vigilância em Saúde da SES-RJ, que seleciona amostras aleatoriamente para exames genéticos.

O primeiro paciente é um homem de 45 anos de idade, que começou a apresentar sintomas em 9 de setembro. A segunda é uma mulher de 61 anos que teve os primeiros sinais em 11 de setembro. Ambos se curaram da doença depois de sintomas leves, parecidos com o de um resfriado.

No Centro de Inteligência em Saúde (CIS), a Secretaria monitora os indicadores precoces, como incidência de sintomas gripais e solicitações de leitos em UPAs estaduais. A observação desses índices permite anteceder a variação no número de casos.