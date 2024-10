Enel oferece atendimento móvel a clientes de Niterói

Neste domingo (13) e no dia 31 de outubro, a Enel Distribuição Rio levará atendimento móvel a Niterói. O objetivo é facilitar o acesso dos clientes a serviços fornecidos pela companhia. A unidade móvel vai oferecer os mesmos serviços das lojas físicas: adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas.

Neste domingo (13), a Van da Enel estará no Campo São Bento, em Icaraí, durante uma ação especial da distribuidora, que inclui serviços de poda de árvores em contato com a rede elétrica, buscando sempre a melhoria da qualidade do fornecimento. A ação ocorrerá ao longo da Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, no trecho entre a saída do túnel Raul Veiga e a esquina com Rua Dr. Paulo César. Em caso de intempérie climática, o evento poderá ser cancelado.

No dia 31 (quinta-feira), o veículo estará na Rua dos Acadêmicos (ao lado da Praça do Descobrimento), em Piratininga, das 8h às 12h e das 13h às 16h. A companhia também disponibiliza os canais digitais para atendimento: site da distribuidora (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).



Serviço:

Atendimento móvel em Niterói

Data: 13 de outubro (domingo)

Endereço: Campo São Bento, Icaraí

Horário: 8h às 12h e 13h às 16h

Datas: 31 de outubro (quinta-feira)

Endereço: Rua dos Acadêmicos (ao lado da Praça do Descobrimento), Piratininga

Horário: 9h30 às 12h e 13h às 16h