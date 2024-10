Qualifica Maricá abre inscrições para 1.475 vagas em cursos de qualificação profissional

A Prefeitura de Maricá abre, na próxima segunda-feira (17/10), as inscrições para 1.475 vagas do ‘Qualifica Maricá’, que oferece diversos cursos de qualificação profissional. O programa é fruto da parceria entre o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e a Secretaria de Trabalho.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site www.qualificamarica.com.br, a partir das 9h, de segunda-feira (14/10), até às 23h59 do dia 27/10. Para se inscrever, é necessário possuir documento de identificação civil, CPF, comprovante de residência e telefone. No dia 28/10 será realizado o sorteio para seleção dos candidatos, que será divulgado no mesmo dia, às 15 horas, no site do projeto.



O novo ciclo traz uma novidade: o curso de Assistente de Contabilidade, que visa capacitar profissionais para auxiliar nas atividades contábeis de empresas e escritórios. Com essa inclusão, o Qualifica Maricá passa a oferecer 17 modalidades de cursos. Vale frisar que 30% das oportunidades são destinadas exclusivamente para participantes dos programas sociais da Prefeitura e para pessoas com deficiência.



"O programa Qualifica Maricá nos surpreende a cada ciclo com a oferta de novos cursos e com a criação de turmas específicas para atendimento de pessoas com deficiência. Portanto, com a nova proposta nos aproximamos cada vez mais de pessoas vulneráveis permitindo que estejam de forma rápida no mercado de trabalho", destaca o presidente do ICTIM, Cláudio Gimenez.

As aulas serão ministradas presencialmente, em um dos cinco polos do Qualifica Maricá, localizados no Centro, Condado, Inoã, Itaipuaçu e Ponta Negra, tendo início no dia 4 de novembro.

“Com a abertura deste novo ciclo, estamos de olho no que o mercado realmente precisa. Nossos cursos são pensados para abrir portas aqui na cidade e até fora dela. Queremos ver nossa gente crescendo na carreira e impulsionando a economia local”, reforçou o secretário municipal de Trabalho, Alessandro Coutinho.

Os cursos terão duração total de três meses e carga horária entre 160 e 280 horas/aula. Poderão se inscrever quem tiver a partir do Ensino Fundamental completo como nível de escolaridade.

Qualifica Maricá

Referência em qualificação profissional, o Qualifica Maricá é uma iniciativa do município de Maricá, iniciada em 2022, que já formou cerca de 6.000 alunos ao longo de sete ciclos.

O projeto oferece oportunidades para a população se preparar para o mercado de trabalho, promover a inclusão social e estimular o empreendedorismo local. Desde o seu lançamento, o programa tem sido um importante instrumento na formação de mão de obra qualificada na cidade.

Cronograma

Período de inscrição: de 14 de outubro, às 9h, a 27 de outubro às 23h59;

Sorteio e divulgação do resultado: 28 de outubro;

Período de matrícula dos sorteados: 29 e 30 de outubro;

Verificação de disponibilidade de vagas: 31 de outubro;

Período de matrícula para aproveitamento de vagas: 31 de outubro e 1 de novembro;

Início das aulas: 4 de novembro.

Endereços dos polos do Qualifica Maricá:

Centro - Rua Barão de Inoã, nº 500;

Condado - Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, Km 31;

Inoã - Rua dos Mamoeiros, Lote 12 - Quadra 02;

Itaipuaçu - Avenida Carlos Mariguella, nº 160;

Ponta Negra - Avenida Antônio Carlos Jobim, nº 225.