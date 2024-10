Ação conjunta prende traficante em São Pedro da Aldeia

Suspeito encontrado com informações do Disque Denúncia - Foto: Divulgação

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), pertencentes ao 25º BPM (Cabo Frio), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na tarde deste sábado (12), na Rua Central da Colina, bairro São João, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, o criminoso, foragido da Justiça, Bruno Gomes da Silva, vulgo “Super Fino”, de 27 anos.

Gerente Geral do do tráfico de drogas, da Comunidade da Colina, ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV), e considerado de alta periculosidade, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT 1), de posse de informações sobre sua localização, conseguiram prendê-lo sem que ele oferecesse resistência no ato da prisão. Com 0 traficante foram apreendidos os seguintes materiais: - 23,255kg de maconha, 01 pistola calibre 9mm Bersa, 25 munições 9mm, 03 carregadores para o mesmo calibre, 02 toucas ninjas, 01 coldre de pistola, 01 porta carregador e material para endolação das drogas.

Preso em 2016, ele saiu em liberdade condicional, em dezembro de de 2019, sendo preso novamente em abril de 2020. Em dezembro de 2023, recebeu o benefício de Visita Periódica à Família (VPF), referendo Indulto de Natal, onde acabou não retornando a sua unidade prisional desde então. Contra havia um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de Tráfico de Drogas, e por ter empreendido fuga do Presídio Vicente Piragibe, onde fora condenado a uma pena de 14 anos de reclusão em regime fechado.



Diante dos fatos, o preso e material apreendido, foram encaminhados à 125ª DP (São Pedro da Aldeia) e depois levados à 126 ª DP (Central de Flagrantes/Cabo Frio), onde foi cumprido o mandado de prisão, e autuado pelo crime de tráfico de drogas e, posteriormente, foi encaminhados a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficarão à disposição da Justiça. a fim de cumprir o restante da pena imposta pelo Judiciário.

O 4ºCPA/25ªBPM, pede que qualquer informação sobre a localização do criminoso, pontos de drogas e arsenal na Região dos Lagos, seja reportada imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido