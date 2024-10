Botafogo no Maracanã: alvinegro vende 50 mil ingressos para jogo contra Criciúma e garante maior público do ano

Torcida do Botafogo no Nilton Santos - Foto: Botafogo/Vitor Silva

Torcida do Botafogo no Nilton Santos - Foto: Botafogo/Vitor Silva

O Botafogo já garantiu maior público do ano para o próximo jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, contra o Criciúma na próxima sexta-feira (18), às 20h. Isso porque as vendas do jogo, que será realizado no Maracanã, já bateram a marca de 50 mil ingressos, e a expectativa do clube é que as entradas se esgotem ainda neste sábado (12).

Dessa forma, o alvinegro garante seu maior público da temporada. Até então, a melhor marca é de 40.089 presentes, em setembro, no jogo de ida das quartas da final da Libertadores, contra o São Paulo, no Nilton Santos. O Maracanã, porém, é um estádio com mais capacidade.

Com os setores Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Superior e Sul esgotados, o setor Norte também está liberado para os alvinegros. Inicialmente, ele seria exclusivo para os torcedores visitantes.