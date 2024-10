Madonna surpreende os fãs com ensaio fotográfico no velório do irmão

Em meio ao luto pela perda do irmão mais novo, Madonna publicou as imagens, todas em preto e branco - Foto: Reprodução/Instagram

Em meio ao luto pela perda do irmão mais novo, Madonna publicou as imagens, todas em preto e branco - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Madonna surpreendeu e causou espanto aos fãs ao postar um ensaio fotográfico feito durante o velório de Christopher Ciccone, seu irmão, falecido na última semana vítima de câncer, aos 63 anos.

Em meio ao luto pela perda do irmão mais novo, Madonna publicou as imagens, todas em preto e branco, onde aparece com a mão no rosto e debruçada sobre um piano, como se estivesse chorando. Na legenda, ela apenas escreveu: “Lembre-se, lembre-se. Nunca esqueça”.

No X, antigo Twitter, os internautas comentaram o comportamento da cantora: “A Madonna fazendo um ensaio fotográfico no velório do irmão que escreveu um livro sobre a vida dela, a chamando de narcisista, sovina e obcecada por controle”, comentou um internauta. “Adoro a Madonna. Mas não! Se alguém fizer isso no meu velório, eu volto pra assombrar pra sempre”, afirmou outra". “O povo ainda se choca com a Madonna… Certeza que o irmão ia querer ela dando close no velório mesmo kkk”, ressaltou mais um.