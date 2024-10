Secretaria Municipal de Educação publica edital para abertura de concurso público em Itaboraí

A Secretaria Municipal de Educação do município de Itaboraí abriu as inscrições para o Concurso Público que visa o fornecimento de vagas do quadro de pessoal do órgão. As oportunidades, que são para cargos de nível médio e superior, incluem um total de 1.239 vagas.

As inscrições foram abertas na última terça-feira (8), através do site do Instituto Avalia, organizadora do concurso para emprego público, no endereço www.avalia.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 50 para o cargo de nível médio e R$ 59 para nível superior.

Os demais detalhes do processo podem ser consultados no Edital de Abertura, localizado no próprio site do Instituto Avalia. É importante que o candidato se atente ao Edital e acesse o endereço eletrônico frequentemente para se manter inteirado de todas as etapas.



Serviço:

- Total de cargos: 18

- Total de vagas: 1.239

- Período de isenção: do dia 8 às 17h do dia 14 de outubro

- Período de inscrição: do dia 8 às 23h59 do dia 7 de novembro