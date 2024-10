Correios abrem concurso com salários de até R$ 6,8 mil; Saiba mais!

Novas oportunidades de emprego estão chegando. Nesta quarta-feira (09/10), foi publicado no Diário Oficial da União os extratos dos editais dos concursos dos Correios. Serão 3.099 vagas para nível médio e 412 de nível superior, com salários iniciais entre R$ 2,5 mil e R$ 6,8 mil.

As vagas abrangerão os cargos de Agente de Correios – Carteiro (nível médio) e Analista de Correios (nível superior).

Para nível superior, serão ofertadas vagas nas especialidades seguintes:

Advogado, Analista de Sistemas – Desenho de Sistemas, Analista de Sistemas – Produção, Analista de Sistemas – Redes, Analista de Sistemas – Suporte de Banco de Dados, Analista de Sistemas – Suporte de Sistemas, Arquiteto, Arquivista, Assistente Social, Engenheiro Civil, Engenheiro de Produção, Engenheiro de Redes e Comunicação, Engenheiro de Telecomunicações, Engenheiro Elétrico, Engenheiro Eletrônico e Engenheiro Mecânico.

Leia mais:



TRE/RJ declara Marcelo Crivella inelegível por abuso de poder político e econômico

TSE reconhece vitória do ex-governador Pezão ao cargo de prefeito de Piraí nas eleições 2024

A distribuição das vagas ocorrerá da seguinte maneira: 3099 serão destinadas cargos de nível médio e 369 para superior, todas com início imediato.



As inscrições poderão ser feitas no site do IBFC, banca organizadora do exame, no período entre 10 e 28 de outubro de 2024. Os dois níveis exigem o pagamento de uma taxa de inscrição, para nível médio será cobrado o valor de R$39,80 e para nível superior de R$42,00.



Os editais oficiais do concurso serão publicados em breve no site da banca. A prova está prevista para acontecer no dia 15/12/2024.