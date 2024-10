Primeiro festival “Plurais! FestiCurta Maricá” recebe inscrição até dia 10

Termina dia 10 de outubro (quinta-feira), a inscrição para o 1° festival “Plurais! festicurta Maricá”. Produtores, estudantes, profissionais ou amadores do ramo de audiovisual ou cinematográfico, moradores de Maricá e adjacências podem enviar suas obras audiovisuais ou cinematográficas, de forma gratuita, pelo site oficial do evento https://www.festivalplurais.com.br/ ou obter mais informações pelo Instagram @plurais_festicurtamarica. Serão aceitos curtas-metragens de até 16 minutos e que estejam de acordo com o edital apresentado.

Pela primeira vez em Maricá, o festival destaca-se por uma ampla gama de categorias, incluindo ficção, documentário, animação, experimental, vídeo expandido e narrativas de games. O objetivo é levar às telas diversas realidades e vivências. “Queremos dar ênfase na representação de povos afrodescendentes, indígenas, ciganos, quilombolas, mulheres, pessoa com deficiência, LGBTQIAPN+, jovens e estudantes da rede pública de ensino. Sabemos que é necessário o compromisso real com a inclusão e a promoção da diversidade, refletindo em várias expressões artísticas e percepções de mundo”, afirma Noale Toja, organizadora e produtora do evento.

Das obras recebidas

A seleção das obras para exibição vai ocorrer de 15 de outubro a 15 de novembro, e o resultado será divulgado pelo site institucional e no perfil da rede social no dia 25 de novembro. Será premiada uma obra de cada categoria.

Lives, Cineconversas e Plataforma online



O “Plurais! Festicurta Maricá” continuará com atividades simultâneas. Duas lives, pelo Instagram, ocorrerão no dia 13 de de novembro e 03 de dezembro, sob a temática de um dos filmes selecionados. Dando continuidade à programação, de forma presencial em Maricá, duas cineconversas ocorrerão com um diretor convidado, estudantes e professores da rede pública de ensino. Para promover o acesso ao Festival, uma plataforma online intitulada “Plurais! Festicurta Maricá” disponibilizará por dois anos, de forma gratuita, todas as obras recebidas.

As exibições dos curtas-metragens escolhidos serão no Cine Henfil, em Maricá, durante o mês de dezembro, às quartas e quintas-feiras, dias 4, 5, 11, 12 e 14, entre às 18h e 20h, entrada gratuita. Todas as informações do 1° festival “Plurais! festicurta Maricá” podem ser adquiridas pelo site https://www.festivalplurais.com.br/ ou e-mail:pluraisfesticurtamarica@gmail.com. Produções audiovisuais ou cinematográficas dos municípios adjacentes como São Gonçalo, Itaboraí, Niterói e as proximidades podem ser enviadas. Veja o teaser do evento: https://www.youtube.com/watch?v=s7BzY47UaqQ

SERVIÇO:

Plurais! FestiCurtas Maricá

- Inscrições de curtas-metragens (até 16 minutos) até dia 10 de outubro no link: https://www.festivalplurais.com.br/

- Resultados no dia 25 de novembro pelo Instagram: pluraisfesticurtamarica@gmail.com e site oficial.

- Lives: dias 13 de novembro e 03 de dezembro de 2024.

- Exibições dos curtas-metragens – Cine Henfil - Rua Alferes Gomes, 390, Maricá, Rio de Janeiro. Mês de dezembro, às quartas e quintas-feiras, dias 4, 5, 11, 12 e 14, entre 18h e 20h – entrada gratuita.