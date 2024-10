Bombom envenenado: Menino segue internado em estado grave na Zona Norte do Rio

Benjamin Rodrigues Ribeiro está internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

Benjamin Rodrigues Ribeiro está internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

Nesta segunda-feira (7), o pequeno Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7 anos, completa uma semana internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, após apresentar sintomas de intoxicação. O menino e seu amigo, Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 anos, passaram mal depois de comer um bombom dado por uma mulher desconhecida. Eles estavam na comunidade da Primavera, em Cavalcanti, Zona Norte do Rio.

As crianças foram socorridas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho. Porém, Ythallo teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Benjamin foi transferido para o Miguel Couto.

Leia mais:

Resultados das provas do Concurso Público Nacional serão disponibilizados nesta terça-feira (8)

Homem morre após ser eletrocutado em Niterói



Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) analisam imagens de câmeras para tentar identificar quem é a mulher que ofereceu o doce para as crianças. Além disso, a polícia aguarda o laudo do exame toxicológico para confirmar a substância que causou a morte de Ytahllo. A motivação do crime ainda não foi esclarecida, mas a principal linha de investigação aponta para envenenamento.



Peritos do Instituto Médico-Legal (IML) encontraram grânulos de cor amarronzada no organismo de Ythallo durante o exame cadavérico. O material será submetido a um exame toxicológico para identificar a substância.