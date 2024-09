Maricá abre inscrições para cursos de qualificação profissional

Serão sorteadas as vagas remanescentes do primeiro ciclo de matrículas - Foto: Divulgação - Clarildo Menezes

Serão sorteadas as vagas remanescentes do primeiro ciclo de matrículas - Foto: Divulgação - Clarildo Menezes

A Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), abre o período de matrículas para as vagas remanescentes em 10 cursos ofertados pela Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade. O período de inscrições ocorre entre quinta e sexta-feira (19/09 e 20/09), das 08h30 às 17h. A matrícula pode ser realizada na Rua Pedro Afonso Ferreira, 17 - Centro (em frente ao Instituto Darcy Ribeiro; local acessível para cadeirantes) ou na Av. Roberto Silveira, 168 - Centro (acima da Drogaria Max).

Serão sorteadas as vagas remanescentes do primeiro ciclo de matrículas. Ou seja: quem não foi selecionado no primeiro sorteio, poderá se inscrever novamente. As vagas são para os cursos de Robótica e Automação, Design e Modelagem 3D, Montagem e Manutenção de Computadores, Informática para Iniciantes e Melhor Idade, Informática Básica, Excel, Marketing Digital, Marketing Empreendedor, Educação Financeira e Gestão de Pessoas.

Leia também:

Eles fazem História: Provedor de sonhos, Vitor Quintan deixa sua marca na vida de jovens através da educação

Botafogo e São Paulo ficam no 0 a 0 na disputa por vaga na Libertadores 2024



Para fazer a matrícula é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade (de acordo com o curso) e Número de identificação social (para beneficiários de programas sociais). A matrícula só será concluída com a apresentação de todos os documentos. Caso o matriculado seja menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável legal.



O início das aulas está previsto para 23/09. Dúvidas podem ser sanadas no WhatsApp: (21) 3917-2020 ou pelo telefone: (21) 3917-1806.