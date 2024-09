Botafogo e São Paulo ficam no 0 a 0 na disputa por vaga na Libertadores 2024

Terminou tudo igual na primeira partida entre o Botafogo e o São Paulo, na disputa por uma das quatro vagas nas semifinais da Libertadores 2024. O clube carioca atacou muito mais, acertou a trave. Os paulistas conseguiram resistir e sobreviver no confronto.

Ao fim dos primeiros 90 minutos da disputa pela vaga na semifinal da Conmebol Libertadores, empate em 0 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. O jogo de volta será no dia 25, no Morumbis.

Com o empate no jogo de ida, não há vantagem para o segundo jogo. Quem vencer no Morumbis fica com a vaga na semifinal. Se houver novo empate, a disputa vai para as cobranças de pênalti.

Antes do jogo de volta pelas quartas de final da Libertadores no dia 25, os dois times voltam a campo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, o Botafogo tem o clássico com o Fluminense, no Maracanã. Domingo, o São Paulo recebe o Internacional.