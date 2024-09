Pão de Açúcar e Extra Mercado abrem 61 vagas no Rio de Janeiro

As unidades dos supermercados Pão de Açúcar e Extra Mercado estão com 61 vagas abertas no estado do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/ internet

As unidades dos supermercados Pão de Açúcar e Extra Mercado estão com 61 vagas abertas no estado do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/ internet

As unidades dos supermercados Pão de Açúcar e Extra Mercado estão com 61 vagas abertas no estado do Rio de Janeiro. Dessas oportunidades, 28 são destinadas para pessoas com deficiência. As posições são para Operador(a) de Loja, que abrangem uma variedade de funções, especialmente nas seções voltadas para o segmento de Perecíveis, como Carnes e Aves, Padaria e Peixaria. As vagas são para atuação em lojas na capital, além das regiões de Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras, Macaé, Teresópolis, Petrópolis, São Gonçalo e Niterói.



Leia também:

Governo do estado divulga mais de 4 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz



A Fazenda 16: conheça todos os participantes oficiais da edição

As candidaturas podem ser feitas por meio do site https://gpa.gupy.io/jobs/6919914.