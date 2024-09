A Fazenda 16: conheça todos os participantes oficiais da edição

Na última segunda-feira(16), começou oficialmente a 16ª edição do reality show "A Fazenda", na TV Record. O programa, apresentado por Adriane Galisteu, iniciou com número recorde de participantes, 28 peões e peoas, que vão disputar o grande prêmio de R$ 2 milhões.

Entretanto, os participantes foram divididos em dois grupos. No primeiro momento, vinte deles entraram direto na sede do programa, já os outros oito buscarão uma vaga por meio de uma disputa no paiol.

Confira todos a seguir:

1 - Camila Moura

Camila ganhou milhões de seguidores em suas redes sociais após participação do ex no BBB24 | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

A ex-esposa do participante do "Big Brother Brasil", Lucas Henrique - conhecido como Buda - está confirmada na edição. A professora de história ganhou seguidores nas redes sociais após Buda flertar com outra participante do reality.



2 - Flor Fernandez

Apresentadora ficou famosa ao participar dos Jogos dos Pontinhos no Programa Silvio Santos | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Conhecida por suas participações nos programas de Silvio Santos, no SBT, esteve recentemente também como apresentadora do programa "Fofocalizando".



3 - Babi Muniz

Babi ficou famosa ao participar do programa Pânico | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

A influenciadora e ex-paniquete iniciou uma carreira no mundo da música nos últimos anos e já participou de outro reality show da Record, o "Made In Japão".



4 - Sidney Sampaio

Sidney já atuou em novelas na Globo e Record | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

O ator é conhecido por seus papéis em novelas como "Alma Gêmea" e "Os Dez Mandamentos". No ano passado, chamou a atenção ao sofrer uma queda da janela de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro.



5 - Zé Love

Ex-jogador atuava na posição de centroavante | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

O ex-jogador de futebol teve passagem marcante pelo Santos, onde foi campeão da Libertadores, em 2011.



6 - Gilson de Oliveira

Gilson é ex-affair da musa fitness Gracyanne Barbosa | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Conhecido como Gilsão, o personal trainer foi apontado como o pivô da separação entre Gracyanne Barbosa e o cantor Belo.



7 - Raquel Brito

Influenciadora é irmã de Davi Brito, campeão do BBB24 | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Raquel é influenciadora digital e ganhou fama com a vitória do seu irmão, Davi Brito, no "Big Brother Brasil 2024".

8 - Flora Cruz

Influenciadora é filha do cantor Arlindo Cruz | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Influenciadora é filha do cantor e compositor Arlindo Cruz. Em suas redes sociais, compartilha seu dia a dia e dicas sobre autoestima e maternidade.

9 - Juninho Bill

Juninho foi integrante do grupo musical "Trem da Alegria" | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

O cantor e compositor fez parte do grupo "Trem da Alegria" e é jurado do "Canta Comigo", da Record.

10 - Fernando Presto

Fernando participou do Masterchef Brasil | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

O peão é chef de cozinha e já participou do programa "Masterchef Brasil", chegando a trabalhar com o chef Érick Jacquin.



11 - Luana Targino

Influencer conta com mais de 1 milhão de seguidores | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Influenciadora e empresária, com mais de 1 milhão de seguidores, participou do reality "De Férias com o Ex: Caribe".

12 - Sacha Bali

Sacha já atuou em várias novelas | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

O ator já atuou em diferentes novelas, como: "Salve Jorge", "Jesus", "Os Mutantes" e "Gênesis".

13 - Yuri Bonotto

Yuri trabalhou como bombeiro do "Programa Eliana" | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Conhecido como o bombeiro do "Programa Eliana", o influencer e modelo soma 2 milhões de seguidores em suas redes.

14 - Júlia Simoura

Júlia participou de "Cúmplices de um Resgate" | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

A atriz, que possui mais de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais, já participou da novela "Cúmplices de um Resgate".

15 - Vanessa Carvalho

Vanessa participou de reality da Netflix | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

Vanessa participou do reality show "Casamento às Cegas", da Netflix, e faz parte do programa humorístico "A Praça é Nossa".

16 - Zaac

Zaac participou da música "Vai Malandra" com Anitta | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

O cantor possui vários hits em sua carreira, entre eles: "Vai Malandra" e "Bumbum Granada".

17 - Larissa Tomásia

Larissa participou do BBB22 | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

A influenciadora, que participou do "Big Brother Brasil" em 2022, acumula mais de 3 milhões de seguidores.

18 - Gui Vieira

Gui participou de novelas infantis | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

O ator e modelo participou de novelas infantis, como "Carrossel" e "Chiquititas".

19 - Fernanda Campos

Fernanda teve um affair com Neymar | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

A modelo e influenciadora ficou conhecida por ter sido um affair com o jogador Neymar.

20 - Suelen Gervásio

Suelen se envolveu em polêmica com o cantor Vitão | Foto: Divulgação / Reprodução: Redes Sociais

A modelo é irmã do ator Rafael Zulu e se envolveu em uma polêmica sobre com o cantor Vitão.

Participantes do Paiol

Os 8 integrantes do Paiol disputarão 4 vagas na competição. Os mais votados irão entrar na casa oficial do programa na quinta-feira (19). Veja quem está no jogo:

O reality show "A Fazenda 16" é transmitido diariamente no canal da TV Record, às 22h30.