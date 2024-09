Governo do estado divulga mais de 4 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

Esta semana, o Governo do Estado - por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e a Fundação Mudes - está divulgando 4.604 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro.

Na Região Metropolitana, há 1.232 vagas, sendo 159 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência(PCD). Para esse público, destacam-se oportunidades para mecânico de refrigeração, eletricista de instalação e bombeiro hidráulico, entre outras, com pagamento entre um a dois salários mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824). Na mesma região existem, ainda, boas opções para ampla concorrência, tais como 25 vagas para mecânico de ar condicionado, 25 para motorista de ônibus, 25 para subgerente de lojas e 58 para empregado doméstico. Há também vagas para engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho, ambos no Centro do Rio, que exigem o Ensino Superior completo e experiência. O salário chega a R$ 18.356.

Para quem está procurando emprego na região do Médio Paraíba, há 189 oportunidades com salário médio de R$ 1.824 e exigência do Ensino Médio completo. Para quem tem experiência como eletricista de instalações, existem 80 oportunidades para Volta Redonda, com salários que chegam a R$ 5.648. Também há oportunidades para motorista de caminhão, motorista carreteiro e mecânico de motor a diesel. Já na Região Serrana, a captação de vagas realizada pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) reuniu 225 posições em Teresópolis, entre as quais as de cozinheiro, auxiliar administrativo, borracheiro e atendente de balcão, entre outras. A remuneração média é de R$ 1.412, com necessidade de experiência anterior.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível aqui.

Há também oportunidades para quem está procurando estágio ou vagas de jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 871 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, acesse o site oficial da Mudes clicando aqui.

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, por sua vez, colocou à disposição 2.087 vagas de estágio, sendo 1.017 para carreiras de Ensino Superior e 1.070 para Ensino Médio, técnico e jovem aprendiz. Mais informações em http://www.ciee.org.br/.