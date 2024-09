Supermarket promove feirão de empregos com mais de 1.500 vagas; Confira!

Dando continuidade ao seu plano de expansão no Estado do Rio de Janeiro, a Rede Supermarket promove, com o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, seu primeiro Feirão de Empregos, com mais de 1.500 oportunidades de trabalho. O evento acontecerá no Clube dos Servidores, na Cidade Nova, na próxima terça-feira (17), das 8h às 15h. Para participar e garantir atendimento, é obrigatório se inscrever, até a próxima segunda-feira (16), no site www.redesupermarket.com.br/feiraoempregos. As inscrições serão abertas nesta quarta-feira (11), e divididas por faixa de horário.

Serão disponibilizadas vagas de emprego para trabalhadores com Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. Entre as oportunidades estão operadores de caixa, açougueiros, padeiros, confeiteiros, fiscal de loja, auxiliar administrativo, locutor, gerente de loja, entre outras. A listagem completa pode ser conferida em www.redesupermarket.com.br/feiraoempregos. As vagas abertas são para as lojas que serão inauguradas até o fim do ano e no início de 2025.

“Em agosto, atingimos a marca de 135 lojas, em todo o estado, e estamos em expansão exponencial, com a perspectiva de inaugurações em diversos bairros, nos próximos meses. Celebrar esse número tão expressivo, oferecendo mais de 1.500 oportunidades de trabalho, é, também, abraçar o Rio, os consumidores e, sobretudo, aqueles que precisam e querem um novo emprego”, destacou Paulo Bonifácio, diretor-presidente da Rede Supermarket.



Serviço:

Feirão de Empregos

Local: Clube dos Servidores

Endereço: Rua Ulysses Guimarães, s/nº, Cidade Nova, Centro do Rio

Data: 17 de setembro (terça-feira)

Horário: das 8h às 15h