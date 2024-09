Secretaria de Trabalho e Renda divulga 4.214 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz

As vagas abrangem diferentes regiões do estado - Foto: Divulgação

As vagas abrangem diferentes regiões do estado - Foto: Divulgação

Esta semana, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, está divulgando mais de 4.200 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz. São 1.427 vagas para quem está a procura de um emprego e 2.787 chances para quem está terminando os estudos. As vagas são promovidas pelo Sistema Nacional de Emprego e pelo Centro de Integração Empresa Escola.

As vagas são localizadas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio de Janeiro distribuídas, principalmente, nas áreas de Serviços e Comércio. Para quem está em busca do primeiro emprego, há 35 funções de auxiliar de cozinha, nos bairros de Jacarepaguá, Madureira, Leblon, Copacabana e Bangu, e 15 para atendente de lanchonete, em Botafogo. Os salários serão em média R$2.824 e as posições não exigem experiência prévia.

A região Metropolitana apresenta o maior número de vagas, no total, são 1208 oportunidades. Entre essas, 216 serão exclusivas para pessoas com deficiência.

Para esse segmento há, por exemplo, 50 oportunidades para empacotador, 20 para operador de caixa e 22 para repositor de mercadorias. Na mesma região, há outras oportunidades com remunerações que podem chegar a R$ 5.436, como consultor de vendas, em Queimados, inspetor de alunos, na Ilha do Governador, e mecânico de motor a diesel, no Santo Cristo, todas com exigência apenas do Ensino Médio.

Já na Região do Médio Paraíba, há 46 vagas com remunerações que variam de um a três salários mínimos (R$ 1.412 a R$ 5.436), como a de motorista carreteiro, em Barra do Piraí, e operador de laminador, em Valença. Com a mesma remuneração, existem 15 oportunidades para carpinteiro em Barra Mansa, que exigem experiência prévia.



As 173 vagas da região Serrana são, na grande maioria, para Teresópolis e oferecem de um a dois salários mínimos. Aqueles que têm experiência como operador de marketing ativo e receptivo podem se candidatar a uma das 20 oportunidades oferecidas no bairro de Várzea.

Para se candidatar às vagas, é de extrema importância que o currículo esteja cadastrado e atualizado no Sistema Nacional de Emprego. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Em parceria com o CIEE e a Fundação Mudes, a Secretaria de Trabalho e Renda também está divulgando estágios para diferentes níveis de escolaridade e, ainda, oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece 868 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 2.000. Para se cadastrar, acesse o site oficial da Fundação Mudes clicando aqui.

Já o Centro de Integração Empresa Escola(CIEE) colocou à disposição da população do Estado do Rio 1.919 oportunidades de estágio, 851 das quais para Ensino Superior e 1.068 para Ensino Médio, técnico e jovem aprendiz. Para mais informações sobre as oportunidades, acesse o portal do CIEE por aqui.