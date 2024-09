Casamento Zen: Programa inovador de bem-estar e relaxamento para noivos em Niterói

No próximo dia 29 de setembro, o La Brise Beach Club, em Piratininga, Niterói, será palco do evento “Noivas da Jaque”, que contará com a estreia do programa "Casamento Zen". Idealizado pela experiente professora de yoga e instrutora de meditação Izabela Sales, o programa oferece uma abordagem inovadora para a preparação de casamentos, focando no bem-estar e relaxamento dos noivos e convidados.



O "Casamento Zen" proporciona uma experiência diferenciada ao incorporar serviços de yoga, meditação, massoterapia e aromaterapia antes e durante o grande dia. A proposta é reduzir o estresse e promover um estado de serenidade e tranquilidade, garantindo que todos os participantes se sintam relaxados e presentes durante a celebração.

Leia também:

Expo Kids Fest: A Maior Feira de Festas Infantis chega a São Gonçalo nos dias 14 e 15 de Setembro!



Deolane Bezerra pode ter descumprido medida cautelar após deixa a prisão

Izabela Sales, com 18 anos de experiência em terapias integrativas, explica que o programa é totalmente personalizado para atender às necessidades dos noivos. “Oferecemos personalização completa que atende às necessidades e preferências dos noivos e o programa é desenhado sob medida. Cada detalhe é pensado para transformar o casamento em uma jornada plena de serenidade e tranquilidade”, explica Izabela.



O evento também incluirá opções para o dia da noiva e para a despedida de solteira, com atividades como banho de ofurô, massagem, prática de yoga, escalda pés, jogos interativos e um brunch leve com chás, frutas e comidinhas.



O evento "Noivas da Jaque" é aberto ao público e a entrada é franca. Para participar, as inscrições podem ser realizadas através do link disponibilizado: https://forms.gle/FVxaFJR9A3ikUqqT9