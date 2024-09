Instituto Vieira oferece sete cursos gratuitos em São João de Meriti

O Instituto Vieira, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, está com vagas gratuitas em sete cursos. As inscrições vão até o fim deste mês ou até o fechamento das turmas. Para se matricular, basta ir à sede, das 9h às 17h, na Avenida Automóvel Club 284, no Centro de Meriti.

Veja abaixo os cursos e os requisitos básicos:

Auxiliar de farmácia

Requisito: Ensino médio completo

Idade mínima: 18 anos

Vagas: não informado

Dias das aulas: terças-feiras

Horário: das 18h às 21h

Duração: 3 meses

Carga horária: 36 horas

Barbeiro



Idade mínima: 17 anos

Vagas: não informado

Dias das aulas: segundas-feiras

Horário: das 14hs às 17hs

Duração: 2 meses

Carga horária: 24 horas

Colocação de tranças



Requisito: Ensino médio completo

Idade mínima: 16 anos

Vagas: não informado

Dias das aulas: segundas-feiras

Horário: das 14h às 16h

Duração: 1 mês

Carga horária: 8 horas

Curativos

Idade mínima: 16 anos

Vagas: não informado

Dias das aulas: terças-feiras

Horário: das 18h às 21h

Duração: 3 meses

Carga horária: 36 horas

Depilação

Idade mínima: 18 anos

Vagas: não informado

Dias das aulas: segundas-feiras

Horário: das 18h às 20h

Duração: 1 mês e meio

Carga horária: 14 horas

Manicure

Requisito: Ensino médio completo

Idade mínima: 18 anos

Vagas: não informado

Dias das aulas: quartas-feiras

Horário: das 9h às 12h

Duração: 1 mês e meio

Carga horária: 14 horas

Personal bronze

Idade mínima: 16 anos

Vagas: não informado

Dias das aulas: terças-feiras

Horário: das 13h30h às 16h

Duração: 2 meses

Carga horária: 16 horas