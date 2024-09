Empreendedorismo feminino marca Semana da Administração na Universo Niterói

O empreendedorismo feminino deu o tom das primeiras atividades da Semana da Administração na Universidade Salgado de Oliveira (Universo) Campus Niterói. Nesta segunda (09), o Bloco A da universidade recebeu uma programação voltada ao universo da gestão, em comemoração ao Mês da Administração, celebrado em setembro. Dentro do assunto, o trabalho de mulheres que lideram seus próprios negócios foi o foco principal.

No hall da unidade, mais de vinte negócios e projetos liderados por mulheres foram expostos em estandes na feira Expo Mulher - Feito Por Elas. Barracas de doces, artesanato, vestuário, saúde e estética atenderam aos alunos e visitantes da comunidade do local. A ideia da exposição é tanto fortalecer os projetos como estimular outras mulheres a considerarem a possibilidade do empreendedorismo.

A guarda municipal Vanessa Herval, que esteve no evento com um estande da GM de Niterói, explica que incentivar a liderança feminina na gestão pode ser uma alternativa para combater violências e desigualdades no cotidiano das mulheres.



“Tudo que a gente fala sobre o feminino fica muito interligado, e o empreendedorismo também está relacionado com sair do ciclo da violência. A violência abarca diversas nuances, e uma delas é a dependência financeira. A Secretaria da Mulher tem um projeto bem bacana chamado Mulher Líder que faz com que essas mulheres saibam fazer alguma coisa para que rompam com o ciclo de violência e consigam seu próprio dinheiro para sair disso”, explica a guarda, que esteve no evento para promover o protejo de estabelecimento a vítimas de violência da GM.

A ênfase na força feminina também esteve presente nas palestras. A programação de debates na Sala Universo contou apenas com palestrantes mulheres, que trouxeram conversas sobre questões do mundo da gestão para os discentes. A empreendedora e mentora Carla Tavares abriu a noite, com uma conversa sobre a importância de formar uma mentalidade de liderança. Para ela, o assunto é importante, mas para quem não está no universo do empreendedorismo.

“Na maioria das vezes as pessoas confundem empreendedor e empresário. Um não existe sem o outro, mas a atitude empreendedora pode acontecer em qualquer CNPJ. O que a gente precisa é estimular uma atitude empreendedora para que, a partir do momento que uma pessoa tenha essa atitude, ela possa sim ser líder de seu próprio destino”,

Depois dela, a professora e gestora pública Madelon Cony abordou esse tópico sob o ponto de vista das questões sociais. Empreender sem visar lucro foi o tema da sua palestra. “Ser empreendedora e não ter fins lucrativos é uma coisa meio complexa. O que busquei trazer é a informação de que você pode empreender por uma causa social, de saúde, ambiental, sem fins de lucrar. Acho que é [um tema] importante porque a sustentabilidade de todas a relações e de tudo que você empreender é muito necessária”, destacou Madelon.

A Semana da Gestão é realizada em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ) e com a Secretaria da Mulher do município de Niterói.