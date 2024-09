Feriado nacional: Confira os horários de funcionamento de shoppings e barcas neste 7 de setembro

Neste sábado (7), o Brasil comemora uma das datas mais importantes do ano, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da história do país: a independência.

Foi no dia 7 de setembro de 1822, que D. Pedro deu início a trajetória do Brasil como nação independente. Atualmente, o 7 de setembro é um feriado nacional que é marcado por comemorações públicas nas grandes cidades.

O SÃO GONÇALO listou as alterações de horário de funcionamento de shoppings de São Gonçalo e Niterói, e também as mudanças na grade de operações das Barcas.



Shoppings

- São Gonçalo Shopping:

. Lojas e Quiosques - Opcional 13h às 15h I Obrigatório 15h às 21h

. Alimentação e Lazer - 11h às 21h



- Pátio Alcântara:

. Lojas e Quiosques - 09h às 19h

. Alimentação e Lazer - 10h às 19h

- Plaza Shopping:

. Lojas e quiosques: das 15h às 21h

. Praça de alimentação: das 12h às 21h



. Restaurantes e cinema: de acordo com a sua programação

Barcas

. A CCR Barcas vai operar com a grade de domingos e feriados na linha Arariboia. Sendo assim, as travessias acontecerão a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30 no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h no trajeto Rio-Niterói. Vale ressaltar que nos fins de semana e feriados não há operação nas linhas Charitas e Cocotá.