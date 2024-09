São Gonçalo oferece mais de 30 novas vagas de emprego

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo irá disponibilizar mais de 30 novas vagas de emprego para os mais diversos cargos em uma ação que ocorrerá nesta sexta-feira (6), no primeiro piso do Pátio Alcântara. Os interessados devem comparecer ao local das 10h às 16h. A ação é uma parceria que ocorre através da Subsecretaria de Trabalho com o Sistema Nacional de Emprego (Sine).

As vagas disponibilizadas serão as seguintes:

- 10 vagas de eletrotécnico (é necessário ter concluído o curso de eletrotécnico, para pessoas de ambos os sexos com idades entre 20 e 55 anos, não pede experiência, com ensino médio completo)

- 5 vagas de operador de telemarketing ativo e receptivo (com experiência sem comprovação, para mulheres entre 20 e 35 anos, com ensino médio completo)



- 5 vagas de vendedor pracista (aceita ser o primeiro emprego, para ambos sexos, para pessoas entre 18 e 40 anos, com ensino médio completo)

- 4 vagas de lavador de pratos (aceita ser o primeiro emprego, para homens com idade entre 19 a 40 anos, com fundamental completo)

- 4 vagas para carregador de carga e descarga (com experiência na área ou como servente de obras, bom vigor físico, para pessoas do sexo masculino com idades entre 20 e 45 anos, com fundamental incompleto)

- 3 vagas para pintor automotivo (com experiência na área, fundamental incompleto, para pessoas de ambos os sexos com idade entre 20 e 55 anos)

- 2 vagas de carpinteiro de esquadrias (com experiência na área, do sexo masculino, com idades entre 20 e 55 anos, com fundamental incompleto)

- 2 soldador - qualquer tipo de solda (com experiência na área, com fundamental incompleto, pessoas de ambos os sexos com idades entre 20 e 55 anos)

- 1 vaga para técnico em segurança do trabalho (com experiência na área, com ensino médio completo, para pessoas de ambos os sexos entre 25 e 55 anos)

- 1 vaga de mecânico automotivo (é necessário experiência, para ambos os sexos, com ensino médio completo, para pessoas entre 25 e 55 anos).

Além das vagas de emprego, serão oferecidos os serviços de cadastramento de MEI, obtenção de alvarás, regulamentação de débitos e obtenção de créditos. A ação tem como principal objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Serviço:

A ação será realizada das 10h às 16h, no primeiro piso do Pátio Alcântara, que está localizado na Rua Carlos Gianelli, s/n – Alcantara.