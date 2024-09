Faetec e Cisco Brasil abrem inscrições para curso em Cibersegurança

As inscrições para o curso online de Segurança de Endpoint estão oficialmente abertas. O projeto é uma parceria entre a Cisco Brasil e a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), e faz parte da Maratona de CiberEducação. As matrículas devem ser realizadas através de um formulário até o dia 22 de setembro.

Os participantes que conseguirem concluir o curso no prazo estipulado serão encaminhados para a Segunda Fase do Processo Seletivo e serão elegíveis para concorrer a uma das 1.500 bolsas de estudos gratuitas para a capacitação profissionalizante do Programa CiberEducação Cisco Brasil.

Leia mais:



Maricá abre 1.020 vagas para cursos profissionalizantes de robótica e sustentabilidade

Uso de tecnologias evita perda de 555 milhões de litros de água tratada por mês na região de SG

O professor e instrutor na Maratona, Alexandre Louzada, ressalta que o tópico irá demandar especialistas num mundo cada vez mais conectado e informatizado, já que é um assunto bastante atual. “Participar da maratona de cibersegurança é uma grande oportunidade para que os estudantes aprendam os fundamentos sobre a segurança da informação, que é um tema cada vez mais importante em nosso cotidiano. O convite não é restrito aos alunos da Faetec. Todos que desejarem se inscrever pela nossa academia podem participar", afirma.



Qualquer dispositivo, móvel ou não, que se comunica diretamente à rede principal de conexão é considerado um endpoint. Logo, pode ser um computador de mesa, notebook, tablet, ou um smartphone, por exemplo. Dessa forma, o curso ensinará os processos de defesa e proteção destes dispositivos conectados à rede.



As aulas acontecem na plataforma Cisco Skills for All e as inscrições devem ser realizadas no site NetAcad. Acesse o link clicando aqui.