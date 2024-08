Ilha da Conceição será ponto de parada do Procon Itinerante

O serviço de orientação jurídica gratuita da Prefeitura de Niterói estará, nesta quinta (29) e sexta-feira (30), no Centro Social Urbano (CSU), na Ilha da Conceição, das 10h às 18h.

Promovido pela Secretaria de Defesa do Consumidor em parceria com as Administrações Regionais, o serviço já beneficiou mais de 200 pessoas com o atendimento móvel este ano. A programação itinerante vai até setembro, todas às quintas e sextas-feiras.

A van do Procon móvel foi adaptada com mesas, ar-condicionado, computadores, toldo e gerador. O veículo foi doado à Prefeitura de Niterói pelo Ministério Público e tem capacidade para atender até quatro pessoas por vez. A ideia é que a van ajude a levar os serviços para áreas mais carentes ou de difícil acesso, além de ser usada em ações conjuntas de cidadania com outras secretarias. Os atendimentos são feitos por dois advogados e um auxiliar administrativo, que auxiliam os consumidores sobre seus direitos e ajudam a resolver denúncias e reclamações.

Calendário do Procon Itinerante:

29 e 30 de agosto - CSU - Ilha da Conceição

Setembro:

05 e 06 de setembro - Horto do Barreto / 06 - Praça do Tio Sam – Barreto

12 e 13 de setembro - Viradouro - Santa Rosa / 13 - Rua Noronha Torrezão, próximo ao Pró Cubango

19 e 20 de setembro - Praça do Badu

26 e 27 de setembro - Praça Manuel Antunes - Rio do Ouro