Projeto "Rota Rima na Rua", com tema sobre violência, acontece no Centro de Niterói

No próximo 29 de agosto às 19 horas, vai acontecer a primeira Roda de Rima da "Rota Rima na Rua", com o tema "Violência e os efeitos na saúde mental", na Praça Branca - Praça JK (Juscelino Kubitschek), no centro de Niterói. Esse evento é uma idealização da produtora Rota Comunicação, que foi contemplada com o edital “Saúde e Cultura” e conta com apoio da Rota Music, Rota Artística e do coletivo “Basta Ter Princípios”.

O projeto busca utilizar as batalhas de rimas como instrumento de conscientização e prevenção dos diversos tipos de violências e saúde mental.



“Rota Rima na Rua” contará com a presença de diversos artistas como o cantor Gabriel Portugal e os Mc’s Xoyzin, Let, Medusa, Tyago 021, LT, Pandora, Faro, Jump, entre outros. Como mestres de cerimônia, a batalha será comandada pela cantora, compositora e produtora cultural Ariela Assahi e o rapper, compositor e produtor cultural LD. Além da Roda de Rima, o evento terá a apresentação do DJ e produtor, Madri Beats, um Sarau de poesia com microfone aberto e um Pocket Show. O evento será gratuito e aberto ao público.

Serviço:



ROTA RIMA NA RUA



Dia: 29/08 às 19h.

Praça JK (Juscelino Kubitschek), Centro de Niterói

Entrada Franca