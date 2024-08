Moradores pleiteiam revitalização de caminho de acesso à Praia de Boa Viagem, em Niterói

As últimas chuvas fizeram parte da encosta ceder, dificultando o ir e vir no local - Foto: Divulgação

As últimas chuvas fizeram parte da encosta ceder, dificultando o ir e vir no local - Foto: Divulgação

Os moradores e comerciantes da Boa Viagem, tradicional bairro da região de Niterói, se uniram em prol de um movimento que pleiteia a revitalização de um dos acessos à histórica praia que leva o nome do bairro. Os autores da mobilização estão elaborando um abaixo assinado para que a Prefeitura de Niterói atenda as solicitações, que englobam, entre outras intervenções, a instalação de rampas e corrimão adjacente ao caminho feito com pedras que liga a Alameda Benjamim Sodré até a praia.

A comunidade também quer que o governo muncipal crie formas de refazer parte da encosta próxima a areaia que também compõe o caminho e que foi parcialmente destruída pelas ressacas ocorridas entre julho e agosto. O abaixo assinado começou a ser elaborado no mês passado e já conta com cerca de 500 assinaturas. O caminho é o mais próximo para se chegar a praia para quem mora no trecho da região mais próximo ao Museu de Arte Contemporânea.

Área onde há risco de queda de árvore foi isolada pelos moradores | Foto: Divulgação

Parte do trecho onde o mar destruiu a encosta foi isolado pelos moradores porque há risco de queda de uma árvore no local. A reivindicação da comunidade é que o poder público municipal atenda as reivindicações, de forma imediata, para que as melhorias sejam concuídas até o fim do inverno, porque, com a chegada das estações mais quentes, a partir de setembro, a movimentação na orla aumentará muito.

Os moradores fizeram abaixo assinado para pelitear a revitalização da escadaria Divulgação

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) informa que ainda não recebeu qualquer solicitação a respeito do pedido das melhorias, e que a Prefeitura disponibiliza canais oficiais para atender a esse tipo de demanda.



A Emusa ressalta que, em 2023, concluiu uma importante obra de contenção de encostas na região, no trecho entre a Praia das Flexas e a Avenida Engenheiro Martins Romeo.

