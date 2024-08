São Gonçalo oferece cursos profissionalizantes gratuitos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo está oferecendo, em parceria com a Firjan/Senai, cursos profissionalizantes gratuitos. Os interessados já podem se inscrever na Escola Municipal Joaquim Lavoura, no Barro Vermelho, ou no Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no Laranjal, onde os cursos serão ministrados graças a uma parceria que inclui também a Secretaria de Educação. As inscrições estarão abertas até o dia 4 de setembro. As aulas terão início no dia 12 de setembro e irão até o dia 13 de novembro.

Um dos cursos oferecidos é o de Assistente de Operações em Logística, que possui uma carga horária de 180 horas e será ministrado no período da tarde, das 13h às 17h, no Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no Laranjal. Ao todo, a turma está com 20 vagas abertas, a idade mínima para inscrição é de 16 anos e a pessoa interessada precisa ter concluído o 5° ano do Ensino Fundamental.

Já os interessados no curso de Assistente Administrativo possuem duas opções: uma turma de até 20 vagas será ministrada no período da tarde, das 13h às 17h, na Escola Municipal Joaquim Lavoura, no Barro Vermelho; e uma segunda turma, também com 20 vagas, será ministrada no período da noite, das 18h às 22h, no Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no Laranjal. Para o curso, a idade mínima é de 16 anos, o curso tem uma carga horária de 180 horas e os inscritos devem ter o Ensino Fundamental completo.



Qualquer pessoa pode se inscrever, basta ir até a unidade de ensino no qual o curso que deseja será ministrado com os seguintes documentos: identidade, CPF e comprovante de residência. Os menores de idade devem levar seus documentos e os de seu responsável legal.