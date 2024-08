Acusado de envolvimento em morte de PM é preso em Rio das Ostras

Policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI/PMERJ) em ação conjunta com o 32º BPM (Macaé) e Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo (DINT/PMES), após levantamento de dados e trabalho de monitoramento, e informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam nesta quarta-feira (28), em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, o acusado e foragido da Justiça do Espírito, Guilherme Augusto Rodrigues Gomes Ribeiro, vulgo “Menor ou Playboy”, de 18 anos. Ele é oriundo da facção criminosa “Família Capixaba (FC)”, que é ligada ao Terceiro Comando Puro (TCP) do Rio.



“Playboy”, segundo a polícia, é um dos envolvidos na morte do policial militar Magno Colati. O crime ocorreu no dia 4 de julho, no bairro Mucuri, em Cariacica, na Grande Vitória/ES. O militar estava de folga quando foi baleado por ao menos cinco tiros. Colati chegou a ser socorrido e levado para um pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. Magno era sargento do 6º Batalhão da Polícia Militar/ES. De acordo com testemunhas, o policial estava de folga e passava em uma moto. Os criminosos passaram em outra motocicleta, reconheceram o sargento e atiraram.



Ainda segundo as investigações, outros três envolvidos na morte do policial, seguem foragidos: Marcelo Wesley Alves da Silva, vulgo "Pitchula"; Ele é quem a polícia afirma ter realizado os disparos. Os outros dois acusados são Edson Lucas Collaça de Souza e Wendel Marques dos Santos. Ainda segundo informações, “Pitchula” pode ter se refugiado em comunidades do TCP no Rio.

Leia também:

➤ Tudo como antes! Mestre Ciça anuncia que continua na Viradouro

➤ Polícia Civil faz operação contra fraude de máquinas de bichos pelúcias no Rio

Contra o acusado preso, constam dois Mandados de Prisão, expedidos pela Vara Única de Marechal Floriano, pelo crime de Roubo e outro pela 4ª Vara Criminal de Cariacica, pelos crimes de Organização Criminosa e Homicídio Qualificado.



Diante dos fatos, o criminoso foi levado à 132ª DP (Arraial do Cabo), onde foi cumprido os mandados de prisão e, posteriormente, foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.



Assim, o SSI/PMERJ solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre a localização de foragidos da Justiça, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido