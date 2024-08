Flamengo vence Bahia e sai na frente pela Copa do Brasil

Flamengo conseguiu uma vitória importante sobre o Bahia, por 1 a 0, na Fonte Nova, e larga com vantagem na disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Tricolor se impôs em sua casa e controlou a maior parte do jogo, criou muitas oportunidades, mas pecou nas finalizações.

Diferente do Rubro-Negro que fez jogo conservador e aproveitou uma bobeira da defesa adversária para fazer o gol do jogo, com Bruno Henrique, de cabeça, após cobrança de escanteio, no primeito tempo.

Com a vitória, o Flamengo poderá até empatar para se classificar, no jogo volta. O Tricolor precisa vencer por mais de dois gols de diferença para avançar direto. Um triunfo tricolor por um gol levará a decisão para os pênaltis.