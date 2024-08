São Gonçalo encaminha para vagas de emprego em diferentes áreas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), irá oferecer 13 vagas de trabalho na cidade. Quem se interessar, deverá ir ao espaço do Sine, no Shopping Partage, localizado no centro, nesta quarta(28) e quinta-feira(29). O horário de funcionamento será de 10h às 16h.

As vagas são nas mais diferentes áreas:

- 4 vagas para pintor automotivo para ambos os sexos. Requisitos: necessário ter experiência na área e ter entre 20 e 55 anos.

- 4 vagas para carregador, atuando em carga e descarga, para pessoas do sexo masculino. Requisitos: ter entre 20 e 45 anos, experiência na área ou como servente de obras e possuir vigor físico.

- 3 vagas para carpinteiro de esquadrias para pessoas do sexo masculino. Requisitos: ter experiência na área e possuir entre 20 e 55 anos.

- 2 vagas para soldador para ambos os sexos. Requisitos: pessoas com experiência na área com idades entre 20 e 55 anos.

Todas as vagas não exigem ensino fundamental completo. O Sistema Nacional de Emprego(Sine) fica no terceiro andar do Partage Shopping, na Avenida Presidente Kennedy, 425, no centro de São Gonçalo.