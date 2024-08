Governo divulga, esta semana, mais de 3 mil oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, está divulgando, esta semana, 3.048 oportunidades de trabalho no Rio de Janeiro. São 1.382 vagas de emprego formal e 1.666 para estágio e jovem aprendiz, com diferentes níveis de escolaridade. Todas as posições são disponibilizadas por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), enquanto os estágios e oportunidades de jovem aprendiz são fruto de parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

As 1.382 vagas oferecidas pelo Sine estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. A região Metropolitana concentra o maior número de oportunidades (84,9%): são 1.173 posições para diferentes níveis de escolaridade, entre as quais 227 dirigidas a pessoas com deficiência (PcD), e muitas sem necessidade de experiência, como as mais de 50 vagas para empacotador e as mais de 40 para operador de caixa, localizadas em diversos bairros do Rio de Janeiro. Remuneração chega a salários mínimos (R$ 2.824).

Leia também:

Eleições 2024: Como foi a segunda (26) dos candidatos de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Vasco vence Athletico-PR de virada e avança no Brasileirão 2024

A região Metropolitana oferece ainda vagas com salários de quatro mínimos (R$ 5.648), tais como para gerente de lojas (Niterói e Nova Iguaçu), motorista de ônibus (Duque de Caxias), e subgerente de loja (Nova Iguaçu), entre outras. Com salários de cerca de R$ 4.200, há opções para encarregado de açougue, mecânico de refrigeração, operador de caixa e mecânico eletricista.



Na região do Médio Paraíba, foram captadas 40 vagas, com remunerações que podem atingir dois salários mínimos (R$ 2.824), tais como ajudante de motorista (Valença), auxiliar de limpeza (Resende), vendedor (Volta Redonda), e mecânico de empilhadeira (Itatiaia).

Na Região Serrana, quase todas as 169 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, principalmente para o bairro de Várzea, com remuneração média de um salário mínimo e necessidade de experiência. Há posições de motorista de caminhão, auxiliar de limpeza, recepcionista, sinaleiro e auxiliar de logística, entre outras.

De acordo com análise do Observatório do Trabalho da secretaria estadual de Trabalho e Renda, as vagas oferecidas esta semana são, em sua maioria, do setor de Serviços (63,5%), seguido do Comércio, com 36,5% das 1.382 oportunidades. Quanto à escolaridade, 58,8% das oportunidades exigem o Ensino Médio completo. Em relação aos salários oferecidos, 55,6% das vagas chegam a dois salários mínimos e 20,1% oferecem um salário mínimo. A maioria das oportunidades (80,5%) exige experiência.

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/.

Em parceria com diferentes instituições, a Secretaria de Trabalho e Renda também divulga estágios para diferentes escolaridades e oportunidades para jovem aprendiz. O CIEE colocou à disposição da população do Estado do Rio 1.666 oportunidades de estágio, 944 das quais para Ensino Superior e 722 para Ensino Médio, técnico e jovem aprendiz. Mais informações podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.