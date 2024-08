Operação policial apreende pássaros silvestres em cativeiro em São Gonçalo

Uma operação da Polícia Ambiental apreendeu diversas aves silvestres mantidas em cativeiro em São Gonçalo. A ação, realizada pela 6ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAM), foi desencadeada após uma denúncia de um possível torneio clandestino de pássaros na Rua Joaquim Lavoura, no bairro Marambaia.

As guarnições chegaram ao local por volta das 11h. No endereço informado, encontraram várias aves silvestres acondicionadas em gaiolas expostas na frente de um bar. A operação também contou com o apoio de policiais do GPA da 7ª UPAM, devido ao tumulto que se formou no momento da fiscalização.

Leia também:



Maricá está entre as dez cidades mais ricas do Brasil, aponta IBGE

Polícia Ambiental apreende pássaros silvestres no Coelho, em SG

De acordo com o relato dos policiais, a área era considerada de risco, e a segurança tanto da equipe quanto dos presentes era uma prioridade. "Dada a complexidade da situação e a ausência de identificação das aves, optamos por recolher todos os animais para garantir a integridade de todos", afirmou um policial. Algumas aves não possuíam anilhas de identificação, o que levanta suspeitas de atividades ilegais de captura e comércio de animais silvestres.

Todas as aves foram encaminhadas à 74ª DP (Alcântara).