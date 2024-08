Faetec abre inscrições para cadastro reserva em cursos Técnicos do Pronatec

A divulgação do resultado do sorteio será no dia 9 de setembro, pelo site da Faetec - Foto: Divulgação

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está com inscrições abertas para 210 vagas destinadas ao cadastro reserva para cursos Técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). As inscrições vão até o dia 9 de setembro

Serão oferecidos cinco cursos: Logística, Administração, Informática, Informática para Internet e Jogos Digitais.

Para realizar a inscrição, é imprescindível que o candidato esteja matriculado e cursando o segundo ou terceiro ano do Ensino Médio, comprovadamente. Os interessados devem se candidatar pelo site www.faetec.rj.gov.br.



A divulgação do resultado do sorteio será no dia 9 de setembro, pelo site da Faetec. Os candidatos serão convocados conforme a disponibilidade de vagas remanescentes em cada curso e unidade.

"O nosso propósito é melhorar a vida das pessoas através da educação, formando profissionais que farão a diferença nesse mercado tão competitivo", destacou a presidente da Rede Faetec, Caroline Alves.

A matrícula dos sorteados será realizada na Unidade de Ensino inscrita. É de responsabilidade do candidato selecionado conferir, no e-mail recebido, a relação da documentação necessária para efetivar a matrícula e o prazo correspondente. O candidato que não comparecer no prazo estipulado terá sua vaga cancelada imediatamente. O início das aulas está previsto para o dia 1º de outubro.

Unidades que oferecem os cursos

Logística: Escola Técnica Estadual Imbariê, em Duque de Caxias; Escola Técnica Estadual Paracambi.

Administração: Escola Técnica Estadual João Nascimento, em Nova Iguaçu.

Informática: Faetec Resende, no Médio Paraíba; Escola Técnica Estadual Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

Informática para Internet: Escola Técnica Estadual Oscar Tenório, na Zona Norte do Rio.

Jogos Digitais: Escola Técnica Estadual República, em Quintino Bocaiúva.