Vasco anuncia contratação do atacante chileno Jean David

O Vasco segue na busca por reforços. Na manhã desta terça-feira, o clube anunciou a contratação do chileno Jean David. O jogador estava no Toluca, do México. Jean atua pela ponta esquerda e já estava treinando com o elenco.

Ao desembarcar no Rio de Janeiro, o chileno deu detalhes de suas características de jogo: "Minha característica principal é ir para cima, seguir sempre em frente, ajudar meus companheiros. Esperar ver o que a equipe precisa, o que o técnico precisa, que eu jogue pela esquerda, pela direita. Normalmente prefiro jogar pela esquerda, cortar para o centro e chutar para o gol, ou dar um passe para o gol de um companheiro."

O jogador tem convocações para a seleção do Chile em seu currículo, além de sete temporadas como titular no futebol mexicano. Por lá, defendeu León e Toluca. Jean David tem 241 partidas nas temporadas no México. O atacante fez 37 gols e deu 37 assistências.

Jean David será o quinto reforço do Vasco nesta janela de transferências. O clube já anunciou as contratações de Philippe Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodríguez.