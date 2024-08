Eleições: confira como foi a terça (27) dos candidatos de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Confira o resumo da segunda-feira (26) nas principais campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá:

SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

Candidato participou de carreata entre o Coroado e o bairro Rosane pela manhã e, à tarde, realizou caminha no Boa Vista. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Capitão Nelson (PL):

O candidato dedicou o dia a seus compromissos de agenda do governo e gravou conteúdo para propaganda eleitoral na TV. Na noite a última segunda (26), ele participou encontros com candidatos a vereador e comentou a a construção do Restaurante do Povo.

"Lembram daquele ‘esqueleto’ que ficava atrás da igreja católica no Alcântara, que ficou abandonado por mais de dez anos? Hoje temos ali o Restaurante do Povo, com comida de qualidade! Conseguimos dar segurança alimentar para milhares de pessoas”, disse Nelson. Na noite nesta terça (27), ele voltou a participar de encontros com candidatos a vereador e apoiadores.

- Prof. Josemar (PSOL):

Candidato participou de uma ação de campanha na Praia de Pedrinhas. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Reginaldo Afonso (PSTU):



O candidato se reuniu com o comitê de campanha pela manhã. À tarde, ele visitou a Faculdade de Formação de Professores (FFP) da UERJ, no Paraíso, para prestar solidariedade aos estudantes que ocupam o prédio em protesto contra os cortes de bolsas sociais.

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

NITERÓI



- Rodrigo Neves (PDT):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Carlos Jordy (PL):

O candidato participou de caminhada em São Francisco na parte da manhã e no Centro de Niterói à tarde. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Talíria Petrone (PSOL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Bruno Lessa (PODEMOS):

O candidato participou de panfletagem na Praça Arariboia, em frente à estação das barcas, e conversou com eleitores sobre seus projetos para o serviço.

"Será na gestão do próximo prefeito que o Governo do Estado realizará a licitação para escolha da nova concessionária de barcas. E o prefeito de Niterói terá um papel fundamental de defesa da cidade e luta para que a licitação das barcas para Niterói seja feita em separado das demais (Cocotá e Ilha do Governador). Também deverá ser firme na luta por melhores tarifas e melhoria do sistema. No meu programa de governo falo sobre isso e também defendo a licitação para transporte aquaviário municipal em Niterói ligando Centro a Ilha da Conceição", disse Bruno.

No fim da manhã, Bruno caminhou pelo Barreto em companhia de sua candidata a vice-prefeita, Bruna Doriel.

- Danielle Bórnia (PSTU):

Pela manhã, a candidata se reuniu com comitê de campanha. No período da tarde, ela participou de lançamento da campanha "AVALIAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO", na sede do SEPE (Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação de Educação) de Niterói.

- Alessandra Marques (PCO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

MARICÁ



- Washington Quaquá (PT):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Fabinho Sapo (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Marcia Santiago (PMB):

Candidata dedicou o dia para uma entrevista com a InterTV.

ITABORAÍ



- Marcelo Delarolli (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jair Dias (PT):

Candidato participou do lançamento da candidatura a vereadora de Monica Enfermeira (PSD), em Venda das Pedras, à noite.