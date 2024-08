Eleições 2024: Como foi a segunda (26) dos candidatos de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Confira o resumo da segunda-feira (26) nas principais campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá:

SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

Nem o frio nem a chuva tiraram a campanha do candidato Dimas Gadelha das ruas de São Gonçalo. No final de semana Dimas percorreu ao lado da candidata a vice-prefeita Aparecida Panisset a feira de Neves na manhã de domingo e a tarde esteve no Shopping onde almoçou num restaurante Nordestino. A dupla percorreu os corredores do shopping abordando eleitores.



- Capitão Nelson (PL):

O candidato dedicou o dia a compromissos de agenda do governo e participou de reuniões políticas durante a noite, junto a candidatos a vereador e apoiadores. Também nesta segunda (26), Nelson participou de uma gravação de um programa de rádio para a propaganda eleitoral e comentou seu projeto de obras no bairro Jardim Bom Retiro.

"Bom Retiro não tinha nenhuma rua com esgoto canalizado, havia meia rua pavimentada e um posto de saúde caindo aos pedaços. Hoje é diferente. Esse posto está reformado e funcionando. Através da parceria com o Governo do Estado, garantimos obras de drenagem e pavimentação para o bairro, e a rede de água está entrando junto. Isso tudo é fruto de muito trabalho. Nós vamos avançar ainda mais em obras",



- Prof. Josemar (PSOL):

Candidato participou da inauguração de seu comitê de campanha, na Rua Dr. Feliciano Sodré, 196 - Centro, São Gonçalo. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Reginaldo Afonso (PSTU):



Candidato realizou caminhada pelos bairros do Alcântara e do Coelho e participou de conversas pré-agendadas com apoiadores do setor da educação. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

NITERÓI



- Rodrigo Neves (PDT):

O candidato a prefeito de Niterói pelo PDT, Rodrigo Neves, e a candidata a vice-prefeita, Isabel Swan (PV) fizeram uma caminhada por Icaraí, nesta segunda-feira (26.08), para ouvir as demandas dos moradores e comerciantes da Zona Sul.

- Carlos Jordy (PL):



Candidato dedicou o dia para preparação de debate com candidatos de que participará no próximo dia 29 de agosto.

- Talíria Petrone (PSOL):

Candidata dedicou o dia a corpo a corpo em Icaraí e a gravação de material de campanha nas barcas. As ações de campanha da candidata contarão com jingle gravado pelo sambista Neguinho da Beija-Flor. a letra da música faz referência a projetos da campanha, como os investimentos em tarifa zero, moeda social e educação infantil. "É uma honra ter o Neguinho da Beija-Flor, referência do samba no Brasil, cantando minhas propostas. É com essa energia que vamos implementar nossos projetos para Niterói voltar a ser referência na saúde, educação, sustentabilidade, segurança cidadã e mobilidade", destacou Talíria.

- Bruno Lessa (PODEMOS):

Candidato visitou o Instituto Oceano Azul, primeiro Centro de Referência no Apoio e Tratamento aos Autistas e Familiares de Niterói, e converou sobre projetos voltados para pessoas com transtorno de espectro autista. "Vamos apoiar todas as instituições de terceiro setor, que fazem um trabalho de excelência, vamos criar a Clínica Escola do Autista para atender a esta população que vem crescendo, ano a ano, em todo país, e em Niterói não tem sido diferente. Niterói pode e será uma cidade mais acessível", disse Bruno.

À tarde, o candidato do Podemos fez corpo a corpo em Icaraí, na esquina das ruas Lopes Trovão com Gavião Peixoto. À noite, participou de uma reunião organizada por um candidato a vereador, no Fonseca, e do lançamento da campanha de outro candidato em Charitas.

- Danielle Bórnia (PSTU):

Pela manhã, a partir das 10h, a candidata concedeu entrevista ao canal Mesa de Debates. No período da tarde, a partir das 16h, participou de café com servidores públicos municipais, no Plenário da Câmara Municipal.



- Alessandra Marques (PCO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

Candidato dedicou o dia para a gravação de conteúdo para as redes sociais e para reuniões internas com a equipe de campanha.

MARICÁ



- Washington Quaquá (PT):

Candidato dedicou o dia para a gravação de propaganda eleitoral com vereadores no Espraiado.

- Fabinho Sapo (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Marcia Santiago (PMB):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

ITABORAÍ



- Marcelo Delarolli (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jair Dias (PT):

Candidato participou de caminhada em Manilha com vereador Jorge Jr. e de reunião em Ampliação com a vereadora Prof. Lorenza Ferreira. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.