Vasco vence Athletico-PR de virada e avança no Brasileirão 2024

Deu Vasco na sequência dos três jogos que terá contra o Atlhetico-PR pela Copa do Brasil e o Brasileirão 2024. Em jogo repleto de emoções, na noite desta segunda-feira (26), o clube carioca venceu o Athletico por 2 a 1, de virada, em São Januário, no jogo que encerrou a 24ª rodada do campeonato nacional.

Os gols foram marcados por Emerson Rodríguez e Vegetti, enquanto Gabriel fez o primeiro do Furacão. Deu Vasco no primeiro de três encontros entre os clubes - os próximos dois são pela Copa do Brasil.

Na próxima quinta-feira, as equipes se reencontram novamente em São Januário, às 20h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A volta será realizada no dia 11 de setembro, em Curitiba.

Depois do apito final, a temperatura subiu no gramado. Jogadores e membros das duas comissões técnicas trocaram empurrões na frente dos bancos.

Primeiro tempo - No primeiro tempo, o Furacão foi melhor, abriu o placar e poderia ter ido para o intervalo com vantagem mais larga. Gabriel fez o primeiro em chute de fora da área depois de bela jogada trabalhada pela equipe no ataque. Cannobio poderia ter feito o segundo, mas parou em grande defesa de Léo Jardim. A chance mais clara do Vasco na primeira etapa foi cabeçada de Vegetti na trave.

Segundo tempo - O Vasco de Rafael Paiva voltou com outra postura do intervalo e buscou a virada. Emerson Rodríguez, que teve atuação ruim no primeiro tempo e chegou a ser alvo de protesto, foi acionado no contra-ataque e mostrou personalidade ao partir para cima de Thiago Heleno e bater de chapa no canto. Os donos da casa cresceram no jogo e chegaram a fazer o segundo com Hugo Moura, mas o gol foi anulado por impedimento de Vegetti. Mas o próprio argentino tratou de selar a vitória em cabeçada certeira no canto de Léo Linck, após cruzamento de Leandrinho.

O Vasco levou a melhor no duelo direto por posição na tabela e subiu para a oitava colocação, com 31 pontos. O Athletico, por sua vez, caiu para décimo, com 29.