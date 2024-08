Parceria entre Petrobras e Jomaga Participações gera 126 novas vagas de emprego em Itaboraí

A expectativa é que o novo acordo não apenas reforce a infraestrutura operacional do Gaslub, mas também gere um impacto positivo na economia local - Foto: Divulgação / Gaslub

A expectativa é que o novo acordo não apenas reforce a infraestrutura operacional do Gaslub, mas também gere um impacto positivo na economia local - Foto: Divulgação / Gaslub

Nesta quarta-feira (21), a Petrobras e a Jomaga Participações firmaram um contrato para a gestão e execução de serviços na Unidade de Processamento de Gás Natural do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Gaslub, antigo Comperj), em Itaboraí. A parceria prevê a criação de 126 novos postos de trabalho até o final de 2024, uma medida que promete aquecer o mercado de trabalho na região.

Leia também:



Obras do MUVI trazem possibilidade de estacionamento rotativo em São Gonçalo

Projeto Grael celebra 26 anos

O contrato, com valor estimado em R$ 56 milhões para o período de um ano, abrange uma ampla gama de atividades essenciais, incluindo conservação e limpeza, higienização de equipamentos de proteção individual (EPIs) e uniformes, apoio à infraestrutura, manutenção, operação predial e serviços integrados de brigada. Além disso, está prevista a locação de banheiros químicos e o fornecimento de materiais, oferecendo uma oportunidade significativa para trabalhadores locais.



A expectativa é que o novo acordo não apenas reforce a infraestrutura operacional do Gaslub, mas também gere um impacto positivo na economia local, ao oferecer novas vagas em diferentes áreas e contribuir para a geração de renda na comunidade de Itaboraí.