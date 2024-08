Projeto Grael celebra 26 anos

O Projeto Grael, referência na formação de jovens por meio dos esportes náuticos e educação, está celebrando 26 anos nesta semana. Fundado por Torben Grael, Lars Grael e Marcelo Ferreira, a iniciativa tem sido um marco na transformação social em Niterói.

Atualmente, o Projeto Grael atende cerca de 500 alunos por semestre, oferecendo uma ampla gama de atividades náuticas e cursos profissionalizantes voltados para o mercado náutico. Mais do que ensinar a velejar, o projeto tem como missão abrir portas para o futuro.

As comemorações dos 26 anos começaram em grande estilo na segunda-feira, com regatas que reuniram alunos de diferentes modalidades. Após as regatas, todos se reuniram para um momento especial: um "parabéns" com bolo, que contou com a presença de Torben Grael, um dos fundadores do projeto e uma inspiração para todos os alunos.



Torben Grael, que é um dos velejadores mais premiados da história do esporte, falou sobre a importância desse marco para o projeto: “Completar 26 anos em Niterói, cidade onde a vela nasceu no Brasil, é uma honra imensa. Ver o impacto positivo que o projeto tem na vida desses jovens, formando cidadãos conscientes, é o maior prêmio que poderíamos receber.”

Nesses 26 anos, o Projeto Grael já atendeu mais de 20 mil jovens e a cada ano reafirma seu compromisso com a educação e o esporte.

"Sou profundamente grato ao Projeto Grael pelo qual tive a oportunidade de passar. Foi graças a instituição que consegui meu primeiro emprego, minha primeira viagem de avião, minha primeira habilitação náutica profissional, pude remar pela primeira vez em uma canoa havaiana. Integrei a equipe de barcos movidos a energia solar, o que me motivou na época a fazer curso técnico em Eletrotécnica. Hoje, trabalho no setor náutico e devo muito a essa experiência transformadora de acesso a culturas, educação ambiental e profissional.", contou Ramon Nascimento, ex aluno do Projeto Grael.