Obras do MUVI trazem possibilidade de estacionamento rotativo em São Gonçalo

Com o andamento das obras do MUVI no município de São Gonçalo, realizadas pela Secretaria de Transportes, além das mudanças no trânsito, outras novidades também já podem ser vistas pelas vias da região, como a criação de espaços de acessibilidade, ciclovia e estacionamentos.

O último, e não menos importante, é pauta antiga do atual governo, que em 2021, com o objetivo de organizar o serviço de estacionamento nas principais ruas e avenidas do perímetro urbano de São Gonçalo e permitir maior fluidez de veículos nessas localidades, enviou uma proposta para implantação do Estacionamento Rotativo Remunerado no município. Porém, quase quatro anos depois, com a chegada do novo corredor viário, a ideia está cada vez mais perto de sair do papel e se tornar realidade.

Nas obras em execução no bairro Neves, já é possível notar a construção de espaços próprios para estacionamentos, o que fomenta ainda mais a expectativa para implantação da proposta encaminhada pelo prefeito Capitão Nelson (PL) à Câmara Municipal, no ano de 2021.

Em Neves já é possível notar a construção de espaços próprios para estacionamentos | Foto: Kiko Charret

Ao promover o aumento de vagas para estacionamento, haveria uma provável melhora quanto a acessibilidade das pessoas aos comércios locais, fortalecendo também a estrutura econômica do município.



Procurada pela reportagem, a Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo enviou uma nota informando que estudos estão sendo realizados para a implantação de um sistema de estacionamento rotativo na cidade. O objetivo é organizar e otimizar a oferta de vagas, em especial nas áreas de maior movimento, com concentração de comércios, garantindo aos motoristas um atendimento de qualidade, seguro e a custo compatível com a realidade do município. Ainda não há prazo para finalização do estudo.