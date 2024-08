Nube disponibiliza 9.724 vagas de estágio, nesta semana

O mercado de trabalho é um ambiente desafiador, concorrido e complexo. As oportunidades são essenciais para a vida dos candidatos e encontrar-se preparado para alcançar essa posição é significativo no processo de integração na empresa. Logo, para os estudantes, estar antenado nas vagas de estágio auxiliam na construção da trajetória profissional.

De acordo com uma pesquisa do Nube - Estagiários e Aprendizes, sobre ”Qual maneira você acha mais prática para receber vagas de estágio ou aprendizagem?”, 40,74% responderam pelo e-mail, 24,65%, gostariam de receber um SMS, 13,80% por ligação, 6,63% pelo aplicativo, 5,09% preferiram agendar entrevistas pelo site e 0,76% gostariam de ser comunicados por meio da notificação no seu Facebook.

Além da possibilidade das vagas chegarem até o estudante, ter uma procura sobre o ramo do qual deseja seguir e quais empresas chamam atenção são fundamentais nesse processo. “O estágio agrega muito valor para o conhecimento do aluno, preparando-o cada dia mais nas vivências empresariais. O Nube preza pela diversidade e inclui pessoas independentemente de sua cor, raça, gênero e idade”, destaca Seme Arone Junior, presidente do Nube.



Para auxiliar os estudantes, o Nube disponibiliza 9.724 vagas de estágio

O Nube oferece oportunidades de estágio para alunos do ensino médio, técnico e superior. Confira algumas vagas em evidência nesta semana. Para explorar todas as vantagens da plataforma de forma totalmente gratuita, basta o interessado acessar o site e registrar o seu currículo.

Entre os cursos demandados pelas empresas, estão inclusos: Administração, Arquitetura, Comércio Exterior, Design, Educação Física, Engenharia Civil, Estética, Gastronomia, Marketing, Odontologia, Pedagogia, Recursos Humanos, Turismo, entre outros. As bolsas auxílio divulgadas variam de R$ 1.200,00 a R$ 2.200,00.

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

Administração | R$ 1.800,00 | 257337

Arquitetura | R$ 1.700,00 | 98643

Comércio Exterior | R$ 2.000,00 | 306291

Design | R$ 2.000,00 | 308064

Educação Física | R$ 1.500,00 | 304338

Enfermagem | R$ 1.200,00 | 267076

Engenharia Ambiental | R$ 1.500,00 | 224572

Engenharia Civil | R$ 2.200,00 | 275771

Estética | R$ 1.300,00 | 215355

Fotografia | R$ 1.200,00 | 109203

Gastronomia | R$ 1.500,00 | 306834

Letras | R$ 1.400,00 | 295688

Marketing | R$ 1.800,00 | 254505

Odontologia | R$ 1.600,00 | 304271

Pedagogia | R$ 2.000,00 | 293717

Recursos Humanos | R$ 1.800,00 | 307108

Tecnologia da Informação | R$ 1.500,00 | 305258

Turismo | R$ 1.800,00 | 307308

Outras oportunidades no site www.nube.com.br