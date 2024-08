Polícia Civil prende foragido acusado de latrocínio

Com o auxílio do serviço de inteligência da 66ª DP, as autoridades conseguiram identificar o paradeiro do suspeito - Foto: Divulgação

Com o auxílio do serviço de inteligência da 66ª DP, as autoridades conseguiram identificar o paradeiro do suspeito - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (21) uma operação conjunta entre a 66ª DP (Piabetá) e a Polícia Civil do Espírito Santo, resultou na prisão de um homem conhecido como "Menininho", acusado de latrocínio. A ação, que também contou com o apoio da Guarda Municipal de Marataízes e o uso de cães farejadores, ocorreu no município de Marataízes, Espírito Santo, onde o suspeito estava escondido.

O crime aconteceu no dia 4 de maio de 2024, quando quatro indivíduos armados invadiram um bar na Rua Guarani, em Piabetá, com a intenção de roubar. Durante o assalto, o proprietário do estabelecimento foi torturado e assassinado na presença de uma criança de apenas 5 anos. Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram para diferentes comunidades do Rio.

Leia também:



Prefeitura de Maricá abre vagas para hidroginástica

Vem aí! Novo Atacadão será inaugurado nesta quinta-feira (22), em Neves

Com o auxílio do serviço de inteligência da 66ª DP, as autoridades conseguiram identificar o paradeiro do suspeito, que estava escondido em Marataízes, Espírito Santo. A gravidade do crime, que causou grande comoção em Piabetá, motivou a intensificação das investigações, que se estenderam por 10 meses.



Em parceria com a Polícia Civil do Espírito Santo, foi solicitado e obtido mandado de busca e apreensão em diversos possíveis esconderijos do acusado. Na manhã desta quarta-feira, por volta das 6h, equipes da 66ª DP, juntamente com a 9ª Regional de Itapemirim e a DP de Marataízes, se dirigiram aos endereços investigados. No entanto, foi informado que ele havia fugido em direção a Cachoeira de Itapemirim.

As equipes imediatamente montaram um cerco na Rodovia ES-490, onde, por volta das 8h30, conseguiram interceptar o acusado dentro de um carro particular.