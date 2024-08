Niterói e São Gonçalo adotarão gratuidade no transporte público em dias de eleições

As prefeituras de Niterói e São Gonçalo anunciaram que seguirão o exemplo da capital fluminense e implementarão a gratuidade no transporte público nos dias de eleições. A decisão, que garante acesso gratuito aos ônibus municipais em 6 de outubro e, em caso de segundo turno, em 27 de outubro, foi confirmada nesta quarta-feira (21).

O modelo, recentemente decretado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), em busca de sua reeleição, já havia sido adotado por Niterói nas eleições de 2022, conforme estabelecido pela lei municipal nº 3.738. A medida visa facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação, garantindo que o transporte público não seja um obstáculo para o exercício do voto.

Em São Gonçalo, além da gratuidade, a prefeitura assegurou que o número de ônibus em circulação nos dias de eleições será equivalente ao de um dia útil, evitando assim qualquer prejuízo para a população. A Secretaria de Transportes também estará com equipes nas ruas para garantir o bom funcionamento do serviço.



A administração de Itaboraí ainda não se pronunciou sobre a adoção da gratuidade. Já em Maricá, a gratuidade no transporte público é garantida pelo programa Tarifa Zero, que opera os conhecidos "Vermelhinhos". As prefeituras de Niterói e São Gonçalo devem, nos próximos dias, juntos às empresas de ônibus definir os detalhes operacionais para a implementação da medida.

Niterói: " A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade (SMU) de Niterói informa que haverá gratuidade nos ônibus da cidade nos dias de eleição, em 6 de outubro e, em caso de segundo turno, no dia 27 de outubro.A medida já havia sido adotada por Niterói nas eleições de 2022. A lei municipal número 3.738, de 26 de outubro de 2022, foi aprovada pela Câmara e estabelece o acesso gratuito ao transporte coletivo de ônibus do município de Niterói nos dias de eleições oficiais".

São Gonçalo: "A Prefeitura de São Gonçalo informa que haverá gratuidade do transporte público municipal no dia da eleição. Ainda nesta semana serão definidos junto às empresas os detalhes para a prestação do serviço, já tendo sido determinado que estará em circulação o mesmo número de ônibus que atuam nos dias de semana, sem prejuízos para a população. A Secretaria de Transportes estará com as equipes nas ruas para fiscalizar o serviço".

