É de graça! Cursos profissionalizantes oferecem 620 vagas para moradores de cidades onde a Águas do Rio atua

Com o objetivo de inserir pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho, uma iniciativa entre a Águas do Rio e o Senac RJ vai abrir 620 vagas para sete cursos gratuitos de estética, beleza, atendimento ao cliente e empreendedorismo. Os programas, voltados para quem vive nas áreas de atuação da concessionária, vão acontecer nas unidades do Senac RJ localizadas no Rio, Baixada Fluminense e Niterói. As pré-inscrições estão abertas até o dia 23 de agosto.

Os interessados serão distribuídos em 31 turmas dos seguintes cursos: alongamento de cílios; design de sobrancelhas; depilação; penteados e maquiagem; tranças; excelência no atendimento ao cliente e primeiros passos para empreender. Pelo segundo ano consecutivo, a parceria vai ao encontro do propósito da concessionária de contribuir para o desenvolvimento de quem vive em cidades onde atua, especialmente em comunidades.

“A educação ajuda a construir um caminho para o futuro, e a geração de renda possibilita um padrão de vida mais digno. Unimos esses dois propósitos em um programa que ajudará inúmeras famílias. Nosso compromisso vai além dos serviços de saneamento que oferecemos, queremos impactar vidas de forma ampla e estamos orgulhosos em participar desta jornada de transformação”, explicou Willian Carvalho, gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio.

Os candidatos devem ter acima de 18 anos e ter completado o quinto ano do Ensino Fundamental. E as aulas serão ministradas presencialmente nas unidades do Senac de Madureira, Bonsucesso e Botafogo, no Rio; Nova Iguaçu e São João de Meriti, na Baixada Fluminense; e Niterói. Todos os inscritos receberão vale-transporte para o deslocamento até o curso, além dos kits estudante e do curso e camiseta personalizada.

No ano passado, a parceria entre a Águas do Rio e o Senac RJ formou 147 mulheres em 10 turmas. Os interessados em cursar os programas devem se inscrever, de forma on-line, pelo link: Link. Depois da inscrição, haverá uma etapa de seleção obrigatória para validação. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com o Senac Rj pelo WhatsApp: (21) 98556-6887.

Serviço

Águas do Rio e Senac RJ abrem 620 vagas para cursos profissionalizantes na área da Beleza

Inscrições: até o dia 23/08, pelo link Link

Unidades: Senac de Madureira, Bonsucesso e Botafogo, no Rio; Nova Iguaçu e São João de Meriti, na Baixada Fluminense; e Niterói